Дарницкий вокзал-недострой в Киеве планируют превратить в ТРЦ
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Четверг, 14 ноября 2019, 10:28
Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции "Дарница" в Киеве для его достройки.
Источник: комментарий председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова на сайте УЗ
Прямая речь: "До принятия закона "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов".
Детали: Благодаря привлечению частного капитала недострой на улице Привокзальной планируют превратить в современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.
Предыстория:
- Первую очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" на левом берегу Киева завершили в январе 2007 года.
- Но главное здание вокзала с центральным тоннелем, открытую автостоянку с подземным паркингом, главный перрон и внешние сети водоснабжения и водоотвода так и не достроили.
- Железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей стоят недостроем больше 12 лет.
Украинская правда
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