Дарницкий вокзал-недострой в Киеве планируют превратить в ТРЦ

Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции "Дарница" в Киеве для его достройки.

Источник: комментарий председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова на сайте УЗ

Прямая речь: "До принятия закона "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов".

Вокзал стоит недостроем больше 12 лет Фото 44.ua

Детали: Благодаря привлечению частного капитала недострой на улице Привокзальной планируют превратить в современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

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