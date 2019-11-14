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Дарницкий вокзал-недострой в Киеве планируют превратить в ТРЦ

Четверг, 14 ноября 2019, 09:28

Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции "Дарница" в Киеве для его достройки.

Источник: комментарий председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова на сайте УЗ

Прямая речь: "До принятия закона "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов". 

 
Вокзал стоит недостроем больше 12 лет
Фото 44.ua

Детали: Благодаря привлечению частного капитала недострой на улице Привокзальной планируют превратить в современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

Предыстория:

  • Первую очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" на левом берегу Киева завершили в январе 2007 года.
  • Но главное здание вокзала с центральным тоннелем, открытую автостоянку с подземным паркингом, главный перрон и внешние сети водоснабжения и водоотвода так и не достроили.
  • Железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей стоят недостроем больше 12 лет.  

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцястроительство
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