Дарницкий вокзал-недострой в Киеве планируют превратить в ТРЦ

2370 просмотров
Четверг, 14 ноября 2019, 10:28

Укрзализныця планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции "Дарница" в Киеве для его достройки.

Источник: комментарий председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова на сайте УЗ

Прямая речь: "До принятия закона "О концессиях", к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов". 

 
Вокзал стоит недостроем больше 12 лет
Фото 44.ua

Детали: Благодаря привлечению частного капитала недострой на улице Привокзальной планируют превратить в современный вокзал с торгово-развлекательными площадями.

Предыстория:

  • Первую очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" на левом берегу Киева завершили в январе 2007 года.
  • Но главное здание вокзала с центральным тоннелем, открытую автостоянку с подземным паркингом, главный перрон и внешние сети водоснабжения и водоотвода так и не достроили.
  • Железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей стоят недостроем больше 12 лет.  

Украинская правда
Темы: Укрзализныця строительство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-начальника филиала "Укрзализныци" уличили в растрате 50 миллионов 11 ноября 2019, 16:44
В поезде на Житомирщине возникла угроза взрыва – провели эвакуацию 7 ноября 2019, 11:32
Кабмин запретит импорт б/у вагонов из РФ в ноябре 6 ноября 2019, 16:07
Все новости
Главные новости
ГСЧС показала, как разминируют Петровское и Богдановку
Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли
Зеленский дал добро обличителям коррупции
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
Все новости
Кино

Кино в ноябре: "Аббатство Даунтон", "Домой", "Цена правды" и еще 3 фильма

Видео

Видео дня: трейлер документального фильма об Ульяне Супрун

Дети

Готов ли ребенок к горшку и 7 советов, как его приучить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів