Рада перенесла рассмотрение бюджета, чтобы пройти его "на свежую голову"

Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов об изменениях в бюджетный кодекс и о государственном бюджете-2020 на начало утреннего заседания 14 ноября.

Источник: заседание парламента 14 ноября

Прямая речь спикера Совета Дмитрия Разумкова: "Есть предложение, поскольку это важный момент, перенести рассмотрение на сейчас. Прошу поддержать эту о предложении изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня. Чтобы пройти этот документ на свежую голову.

За 233. Решение принято".

Детали: В повестке дня рассмотрение бюджетных вопросов было запланировано на 12:30.

Разумкову пришлось дважды ставить на голосование вопрос изменения повестки дня, поскольку в первый раз это предложение поддержали лишь 225 нардепов.

Парламентарии начали рассматривать проект закона об изменениях в бюджетный кодекс № 2144.

После непродолжительного обсуждения и возмущение нардепов из-за неприятия их поправок Разумков объявил перерыв.