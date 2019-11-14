Фракция "Слуги народа" поссорилась из-за бюджета
Депутаты от "Слуги народа" снова поссорились на заседании фракции 14 ноября из-за разных мнений относительно рассмотрения проекта закона о государственном бюджете-2020.
Источник: собеседники УП в "Слуге народа".
Детали: Утром на заседании фракции присутствовали премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.
Депутаты обсуждали вопрос госбюджета и разделились на два лагеря из-за правки по акцизам.
Среди прочего, "слуги" критиковали правительство за проваленную коммуникацию.
Гончарук в свою очередь обвинил депутатов в том, что они валят бюджет.
По словам собеседников УП, рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце концов решили рассматривать 14 ноября – будут искать компромисс и голоса.
Что было раньше: Утром 14 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов об изменениях в бюджетный кодекс и о государственном бюджете-2020 с 12:30 на начало утреннего заседания 14 ноября.