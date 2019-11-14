Фракция "Слуги народа" поссорилась из-за бюджета

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Четверг, 14 ноября 2019, 12:29

Депутаты от "Слуги народа" снова поссорились на заседании фракции 14 ноября из-за разных мнений относительно рассмотрения проекта закона о государственном бюджете-2020.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа".

Детали: Утром на заседании фракции присутствовали премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Депутаты обсуждали вопрос госбюджета и разделились на два лагеря из-за правки по акцизам.

Среди прочего, "слуги" критиковали правительство за проваленную коммуникацию.

Гончарук в свою очередь обвинил депутатов в том, что они валят бюджет.

По словам собеседников УП, рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце концов решили рассматривать 14 ноября – будут искать компромисс и голоса.

Что было раньше: Утром 14 ноября Верховная Рада перенесла рассмотрение законопроектов об изменениях в бюджетный кодекс и о государственном бюджете-2020 с 12:30 на начало утреннего заседания 14 ноября.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Верховная Рада бюджет


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