Рада приняла бюджет 2020
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Четверг, 14 ноября 2019, 14:11
Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Источник: Заседание Верховной Рады 14 ноября
Детали: Законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.
Бюджет на следующий год предусматривает доходы 1195 млрд грн., Что на 87,2 млрд грн. больше чем в прошлом году.
На медицину в новом бюджет заложено 113,3 млрд грн, на социальное обеспечение - 294 млрд грн., На образование – 145,1 млрд, на инфраструктуру 73,7 млрд
Напомним,
- Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября.
- Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
- В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.
- Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год.
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