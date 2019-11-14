Рада приняла бюджет 2020

Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: Заседание Верховной Рады 14 ноября

Детали: Законопроект № 2000 о государственном бюджете на 2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

Бюджет на следующий год предусматривает доходы 1195 млрд грн., Что на 87,2 млрд грн. больше чем в прошлом году.

На медицину в новом бюджет заложено 113,3 млрд грн, на социальное обеспечение - 294 млрд грн., На образование – 145,1 млрд, на инфраструктуру 73,7 млрд

Напомним,