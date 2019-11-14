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Рада приняла бюджет-2020

Четверг, 14 ноября 2019, 13:11
Рада приняла бюджет-2020

Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: Заседание Верховной Рады 14 ноября

Детали: Законопроект № 2000 о государственном бюджете на  2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

Проект поддержала фракция "Слуга народа", группа "За будущее", большинство внефракционных депутатов.

Фракция партии "Голос" и большинство депутатов "Батькивщины" воздержались. Против были депутаты ОПЗЖ и "ЕС".

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год:

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн

Расходы - 1,195 трлн гривень (увеличились на 67,5 млрд грн в сравнении с 2019 годом).

На обслуживание госдолга заложено 141,5 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры заложено 73,7 млрд грн, что на 37% больше чем в прошлом году.

Финансирование Пенсионного фонда из государственного бюджета составит 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для одиноких пенсионеров).

Средства на выплаты субсидии запланированы в бюджете - 48 млрд грн.

На образование планируется направить 145,1 млрд грн, что на 12,7% больше прошлогоднего показателя бюджета.

Общие расходы на здравоохранение составляют 113,3 млрд грн, что на 15,1 млрд больше чем было заложено в бюджете на 2019 год.

На охрану и безопасность в следующем году будет потрачено 245,8 млрд грн (на 16% больше, чем в 2019 году) из них Минобороны получит 130 млрд грн, а МВД 93 млрд.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 9,2 млрд грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн.

 

Напомним, 

  • Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября. 
  • Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
  • В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.
  • Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год

"Украинская правда" в Threads

Темы: бюджет
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