Рада приняла бюджет 2020

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Четверг, 14 ноября 2019, 14:11

Верховная Рада приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: Заседание Верховной Рады 14 ноября

Детали: Законопроект № 2000 о государственном бюджете на  2020 год поддержали во втором чтении и в целом 280 народных депутатов.

Бюджет на следующий год предусматривает доходы 1195 млрд грн., Что на 87,2 млрд грн. больше чем в прошлом году.

На медицину в новом бюджет заложено 113,3 млрд грн, на социальное обеспечение - 294 млрд грн., На образование – 145,1 млрд, на инфраструктуру 73,7 млрд

Напомним, 

  • Верховная Рада приняла законопроект о бюджете на 2020 год в первом чтении 18 октября. 
  • Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год: доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн., расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.
  • В Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.
  • Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что госбюджет-2020 станет последним, который принимается только на один год

Темы: бюджет


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