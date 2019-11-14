Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции "Слуга народа"

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Четверг, 14 ноября 2019, 14:29

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет инициировать исключение из депутатского объединения нардепа Анны Скороход.

Источник: комментарий Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции?"

Детали: По словам Арахамии, он планирует сделать это на следующем заседании фракции, и такая идея появилась у него не сегодня.

Дополняется...

Евгений Кизилов, УП
Темы: Арахамия Слуга народа Верховная Рада скандал


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