Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции "Слуга народа"

Четверг, 14 ноября 2019, 13:29
Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции Слуга народа

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет инициировать исключение из депутатского объединения нардепа Анны Скороход.

Источник: комментарий Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции?"

Детали: По словам Арахамии, он планирует сделать это на следующем заседании фракции, и такая идея появилась у него не сегодня.

Также он заявил, что гражданский муж Скороход Алексей Алякин, "человек, который стремно выглядит", давил и запугивал депутатов в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным Арахамии, ему лично жаловались два депутата, и он об этом сообщил в правоохранительные органы. Фамилии этих нардепов он назвать отказался.

Кроме того, Арахамия утверждает, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". "Она агент кого-то", - резюмировал он.

Что было раньше: В четверг народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции, а председатель фракции обвинил ее в предложении взяток.

Предыстория:

  • Анна Скороход – член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. 31 октября она расплакалась в сессионном зале якобы из-за того, что на заседании ей отказали рассмотреть поправки в закон о ГТС.
  • Алексей Алякин был гражданином России, в 2013 году получил украинское гражданство, но в начале 2019 года это решение отменили.
  • Он – собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс", его связывают с российским олигархом Павлом Фуксом.
  • В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей.
  • В том же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд", зарегистрированную в Борисполе.
  • В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации хищений из банка "Пушкино" порядка 10 млрд рублей.
  • 24 сентября 2015 года Алякина объявили в федеральный розыск по России, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
  • 9 июня 2018 года Алякина задержали сотрудники Службы безопасности Украины по запросу компетентных органов РФ, он находился под экстрадиционным арестом в СИЗО, но в ноябре 2018 года по состоянию здоровья меру пресечения изменили на домашний арест.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Арахамия Слуга народаВерховная Радаскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Арахамия
В "Слуге народа" требуют проверку всех областных военкоматов, Борисов на особом контроле
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: