Арахамия планирует выгнать Скороход из фракции "Слуга народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия будет инициировать исключение из депутатского объединения нардепа Анны Скороход.

Источник: комментарий Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите все голосования. Зачем она нам во фракции?"

Детали: По словам Арахамии, он планирует сделать это на следующем заседании фракции, и такая идея появилась у него не сегодня.

Также он заявил, что гражданский муж Скороход Алексей Алякин, "человек, который стремно выглядит", давил и запугивал депутатов в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным Арахамии, ему лично жаловались два депутата, и он об этом сообщил в правоохранительные органы. Фамилии этих нардепов он назвать отказался.

Кроме того, Арахамия утверждает, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". "Она агент кого-то", - резюмировал он.

Что было раньше: В четверг народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции, а председатель фракции обвинил ее в предложении взяток.

Предыстория: