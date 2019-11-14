Адвокат рассказал подробности задержания мужа нарда Скороход

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Источник: комментарий адвоката Сергея Тарасюка "Украинской правде"

Прямая речь: "В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.

Он объявлен в розыск (Россией – УП), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.

Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.

Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры".

Карточка Алякина в базе розыска Интерпола

Детали: Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было должным.

В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

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