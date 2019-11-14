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Адвокат рассказал подробности задержания мужа нарда Скороход

Четверг, 14 ноября 2019, 13:37
Адвокат рассказал подробности задержания мужа нарда Скороход

Предпринимателя Алексея Алякина, который является гражданским мужем депутата Анны Скороход, задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Источник: комментарий адвоката Сергея Тарасюка "Украинской правде"

Прямая речь: "В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.

Он объявлен в розыск (Россией – УП), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.

Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.

Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры".

Карточка Алякина в базе розыска Интерпола
Карточка Алякина в базе розыска Интерпола

Детали: Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было должным.

В 2018 году Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

"Украинская правда" обратилась к Национальной полиции, однако там не стали комментировать задержание и посоветовали обратиться в Генеральную прокуратуру. В то же время, заместитель генерального прокурора Виталий Каско тоже ни подтвердил, ни опроверг информацию, а пресс-служба ГПУ на звонки УП пока не отвечает.

Справка: В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Предыстория:

  • 14 ноября народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции.
  • В то же время, глава фракции обвинил Скороход в предложении взяток.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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