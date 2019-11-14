В Киеве появилась улица Любомира Гузара

Киевсовет переименовал проспект Космонавта Комарова в Киеве – в проспект Любомира Гузара, а улицу Выборгскую в Соломенском районе – на улицу Олексы Тихого.

Источник: сайт горсовета, сайт Киевской городской администрации

Дословно: "На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали проспект Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара".

Детали: В КГГА напомнили, что в случае переименования улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.

Будут действительны и документы на право собственности, авто и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название.

Также переименование улицы никоим образом не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, в случае продажи имущества). В случае необходимости справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Любомир Гузар – выдающийся украинский религиозный деятель, патриарх – предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви, один из моральных авторитетов украинцев в 1990-2010-х годах, член инициативной группы "Первого декабря". Умер в Киеве, похоронен в столичном Патриаршем соборе.

Олекса Тихий – украинский диссидент, правозащитник, языковед и педагог. Выступал в защиту украинского языка, член-основатель Украинской Хельсинской группы, киевлянин. Умер в заключении, перезахоронен на Байковом кладбище.

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