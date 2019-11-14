Российские оккупанты уничтожили жилой дом возле Авдеевки – штаб ООС

В результате обстрела оккупантов уничтожен жилой дом недалеко от Авдеевки Донецкой области.

Источник: Facebook-страница штаба ООС

Детали: Отмечается, что в четверг около 15.00 российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре.

Дословно: "В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом. Оккупанты раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения".