Российские оккупанты уничтожили жилой дом возле Авдеевки – штаб ООС
Четверг, 14 ноября 2019, 16:32
В результате обстрела оккупантов уничтожен жилой дом недалеко от Авдеевки Донецкой области.
Источник: Facebook-страница штаба ООС
Детали: Отмечается, что в четверг около 15.00 российские оккупационные войска из РПГ, АГС и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Каменка Донецкой области. В то же время противник вел огонь и по гражданской инфраструктуре.
Дословно: "В результате таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом. Оккупанты раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения".
Украинская правда