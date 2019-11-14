Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет ООН одобрил проект резолюции о защите прав человека в Крыму

Четверг, 14 ноября 2019, 19:32

Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Об этом в четверг вечером сообщила постоянная миссия Украины об ООН, пишет "Европейская правда".

Резолюция получила 67 голосов "за" и 23 - "против". Соавторами документа стали 38 стран, отметило представительство в своем Twitter.

В резолюции содержится ссылка на международно-правовое определение агрессии и предостережение о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция требует от РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

Документ осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".

Читайте также: Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова

Победа полная, но не последняя: что означает решение суда ООН по Крыму и Донбассу

Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Резолюция вступит в силу после того, как Генассамблея ООН примет ее в декабре.

Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: