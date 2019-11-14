Комитет ООН одобрил проект резолюции о защите прав человека в Крыму

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Четверг, 14 ноября 2019, 20:32

Третий комитет Генассамблеи ООН принял проект резолюции о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Об этом в четверг вечером сообщила постоянная миссия Украины об ООН, пишет "Европейская правда".

Резолюция получила 67 голосов "за" и 23 - "против". Соавторами документа стали 38 стран, отметило представительство в своем Twitter.

В резолюции содержится ссылка на международно-правовое определение агрессии и предостережение о том, что получение территории или другого преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным.

Резолюция требует от РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

Документ осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".

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Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.

Резолюция вступит в силу после того, как Генассамблея ООН примет ее в декабре.

Подробнее о содержании резолюции читайте в материале заместителя главы МИД Украины: Борьба за Крым продолжается: что планирует делать Украина для оккупированного полуострова

Темы: ООН Крым


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