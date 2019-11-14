Украина на последних минутах вырвала победу в матче против Эстонии
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Четверг, 14 ноября 2019, 21:26
Сборная Украины в товарищеском матче с минимальным счетом одолела команду Эстонии. Матч прошел в четверг 14 ноября в Запорожье.
Первый тайм оказался "сухим". Сборная Украины имела игровое преимущество.
Опасные удары в составе украинской команды были на счету Виктора Коваленко, Андрея Ярмоленко и Эдуарда Соболя.
Во втором тайме моментов у обоих ворот было немного. Эстонец Сергей Зенев сделал опасный удар выше ворот.
На второй минуте, добавленной к основному времени, после удара Романа Безуса мяч срикошетил от игрока и залетел в ворота – 1:0.
Через минуту Константин Васильев бил со средней дистанции – мяч пролетел рядом с перекладиной.
В заключительном раунде отбора к ЧЕ-2020 сборная Украины на выезде проведет матч против команды Сербии.
Николай Аврамчук, для УП
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