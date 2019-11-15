Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков рассказал, когда может состояться земельный референдум

Пятница, 15 ноября 2019, 01:02

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.

Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, что оно готово или нет привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума.

Плюс – будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться: надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки.

Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (на следующий политического цикла - УП). Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024 год.

Детали: Также спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением, заявив, что она не соответствует действительности.

По словам Разумкова, на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом подготовки закона о референдуме как такового. "Это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластии", – сказал председатель Рады.

Напомним: 

  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.
  • Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков ДмитрийземляВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: