Разумков рассказал, когда может состояться земельный референдум
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум по рынку земли может состояться раньше 2024 года.
Источник: выступление Разумкова в эфире программы "Право на власть"
Прямая речь: "Референдум состоится и только после того, как украинское общество определится, что оно готово или нет привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю или продавать корпоративные права. Тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума.
Плюс – будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться: надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки.
Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (на следующий политического цикла - УП). Я думаю, что это может произойти раньше, чем 2024 год.
Детали: Также спикер опроверг информацию о том, что референдум состоится между первым и вторым чтением, заявив, что она не соответствует действительности.
По словам Разумкова, на данный момент его первый заместитель Руслан Стефанчук занимается вопросом подготовки закона о референдуме как такового. "Это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластии", – сказал председатель Рады.
Напомним:
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. "За" проголосовало 240 нардепов, из них 227 — из фракции Слуги народа, еще 13 — внефракционные.
- Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.