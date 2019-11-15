США в ОБСЕ: "органы ДНР и ЛНР" должны быть распущены

130 просмотров
Пятница, 15 ноября 2019, 03:47

Политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, что незаконные органы так называемых "народных республик" должны быть распущены к проведению выборов на территории ОРДЛО.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "11 ноября исполнился год с момента фиктивных выборов, проведенных так называемыми "народными республиками" на востоке Украины. Российская пропаганда, направленная на убеждение в легитимности этих органов за "референдумы" на Донбассе и в Крыму, не имела успеха. Незаконная власть, созданная этими фиктивными "выборами", является угрозой мирным усилиям на востоке Украины.

Перед тем, как на Донбассе могут быть проведены любые законные выборы, эти нелегитимные коррумпированные органы должны быть распущены."

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ОРДЛО США ОБСЕ


powered by lun.ua
Материалы по теме
В России говорят, что дали жителям ОРДЛО 170 тысяч паспортов за полгода 14 ноября 2019, 11:10
В фирме, опрашивала ОРДЛО, объяснили свою противоречивую репутацию 11 ноября 2019, 21:50
Социолог рассказал, как опрашивали людей в ОРДЛО 11 ноября 2019, 19:45
Все новости
Главные новости
"Ринат" просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина – JIT
Рябошапка надеется на раскрытие дела Шеремета, но не Гонгадзе
Путин сказал, что ему не так с разведением сил на Добассе
В Одессе серия обысков из-за строительства, связанного с влиятельным бизнесменом
Все новости
школа

История успешной мариупольской школы

Фото

Юноша превращает использованные шины на волшебные кроватки для животных

Кино

Кино в ноябре: "Аббатство Даунтон", "Домой", "Цена правды" и еще 3 фильма

Поиск по сайту
Архив
Весь архів