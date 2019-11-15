США в ОБСЕ: "Органы ДНР и ЛНР" должны быть распущены

Политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, что незаконные органы так называемых "народных республик" должны быть распущены к проведению выборов на территории ОРДЛО.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "11 ноября исполнился год с момента фиктивных выборов, проведенных так называемыми "народными республиками" на востоке Украины. Российская пропаганда, направленная на убеждение в легитимности этих органов за "референдумы" на Донбассе и в Крыму, не имела успеха. Незаконная власть, созданная этими фиктивными "выборами", является угрозой мирным усилиям на востоке Украины.

Перед тем, как на Донбассе могут быть проведены любые законные выборы, эти нелегитимные коррумпированные органы должны быть распущены."