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Сенцов получил премию имени Магнитского

Пятница, 15 ноября 2019, 05:11

Освобожденному украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Награду вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

 
Освобожденному украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.
Twitter Уильямf Браудерf

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог принять ее лично.

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Сенцовполитзаключенные
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