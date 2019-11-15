Сенцов получил премию имени Магнитского
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Пятница, 15 ноября 2019, 06:11
Освобожденному украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.
Источник: "Голос Америки"
Детали: Награду вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.
Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.
Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог принять ее лично.
Предыстория:
- 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
- 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
- В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
Ольга Гетьманец, УП
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