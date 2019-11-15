Сенцов получил премию имени Магнитского

Освобожденному украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Награду вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

Освобожденному украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Twitter Уильямf Браудерf

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог принять ее лично.

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