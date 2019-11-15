Сенцов получил премию имени Магнитского

158 просмотров
Пятница, 15 ноября 2019, 06:11

Освобожденному украинскому политзаключенному и режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Награду вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

 
Освобожденному украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского.
Twitter Уильямf Браудерf

Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог принять ее лично.

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Сенцов политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцов: Тюрьма в РФ мало отличается от ГУЛАГа, подход – как к скоту 24 октября 2019, 12:25
Сенцов получил награду Польской киноакадемии 23 октября 2019, 04:12
Сенцов создает общественную организацию 21 октября 2019, 22:31
Все новости
Главные новости
"Ринат" просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина – JIT
Рябошапка надеется на раскрытие дела Шеремета, но не Гонгадзе
Путин сказал, что ему не так с разведением сил на Добассе
В Одессе серия обысков из-за строительства, связанного с влиятельным бизнесменом
Все новости
социум

Почему женщинам нужно в 2-3 раза больше туалетных кабинок, чем мужчинам

Опыт

Как изменить качество высшего образования в Украине?

Объясняем

Не могу проснуться в дождливый день. Объясняем, почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів