Сенцов объявил голодовку в российской колонии, готов умереть

Украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Об этом говорится в письме, которое передала его двоюродная сестра Наталья Каплан Громадському.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужден российским судом и находящийся в колонии города Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! слава Украине", - написал Сенцов.

Сообщается, что Сенцов готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья.

Сестра Сенцова заявила, что голодание может не принести результатов:

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит".

Сенцов сейчас находится в одиночной камере.

Его адвокат не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

"Его сейчас перевели в безопасное место, куда переводят людей, которые так или иначе отказываются от пищи и переходят на голодание. Сидит он в этом месте один, его уже посетили, соответственно, начальник колонии, с ним разговаривали. Но он, скажем так, полон решимости продолжить голодовку до последнего: пока это не приведет к какому-то результату", - сказал адвокат.

Кроме того, он добавил, что Сенцов и так "уже достаточно похудел, но собирается пойти до конца".

Адвокат передал слова политзаключенного: "Или я умру в колонии, или мои условия будут выполнены".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Сенцов рассказал в письме сестре, что медленно и безвозвратно теряет здоровье в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги.

В марте 2018 года экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак передала Путину список политзаключенных, и попросила их помиловать.

В списке - 16 фамилий, в том числе Кольченко и Сенцов. В апреле список находился в Кремле и правительстве РФ.

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