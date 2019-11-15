14 ноября российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил смертельное ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. "

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Каменки, Песков, Новомихайловки, Широкиного, Гнутового, Красногоровки, Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехового.

Напомним: