Один военный погиб в результате обстрелов боевиков – ООС

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Пятница, 15 ноября 2019, 07:16

14 ноября российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил смертельное ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. "

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Каменки, Песков, Новомихайловки, Широкиного, Гнутового, Красногоровки, Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехового.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


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