Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один военный погиб в результате обстрела боевиков – ООС

Пятница, 15 ноября 2019, 06:16

14 ноября российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил смертельное ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП. "

Детали: Боевики открывали огонь вблизи Каменки, Песков, Новомихайловки, Широкиного, Гнутового, Красногоровки, Желобка, Новолуганского, Луганского, Майорска, Новотошковского, Орехового.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: