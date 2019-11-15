Геращенко просит наказать "слуг народа" зарплатой за опоздание

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко упрекнула представителей фракции "Слуга народа" за опоздание на заседание парламента и предлагает вычесть из их зарплаты за это.

Источник: пленарное заседание Верховной Рады, на которое пришли и дети

Прямая речь Геращенко: "Дорогие школьники, позвольте извиниться перед вами за спикера Верховной Рады, за парламент – что вы 25 минут ждали ваше выступление. И я хочу также перед правительством извиниться, что вы пришли на час правительства и ждали так же "слуг" 25 минут.

Хочу напомнить, что "слуги" приняли закон, по которому ровно в 10 утра должна начинаться регистрация путем нажатия зеленой кнопочки.

Все "старые", как они нас называют, депутаты пришли вовремя. Ровно в 10 здесь были дети, правительство, "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", внефракционные, "За майбутнє" и "Оппозиционная платформа – За життя". 25 минут мы все ждали "слуг", чтобы началась работа парламента.

Мы просим сегодня высчитать деньги из зарплаты всех "слуг" и перечислить ее на ЮНИСЕФ, на детские нужды".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков согласился: "Я думаю, что да: надо начинать ходить на работу вовремя. И я рад, что некоторые народные депутаты это уже делают. Уважаемые коллеги, несмотря на пробки, проблемы в городе Киеве нужно раньше приезжать на работу".

Детали: В начале заседания с трибуны выступила школьница Лидия Давыдова, поскольку 20 ноября будет отмечаться 30-летие Конвенции по правам ребенка.

После этого в парламенте начался "час правительства", слово взяла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Верховная Рада 9 созыва регулярно начинает работу с опозданием на 10-15 минут.