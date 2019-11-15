Президент Литвы помиловал двух российских шпионов

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Пятница, 15 ноября 2019, 11:00

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух россиян, заключенных Вильнюсом в тюрьму за шпионаж

Источник: сайт президента Литвы, Радио Свобода

Детали: Науседа подписал указ о помиловании 5 человек, а среди них Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые отбывают тюремное заключение за шпионаж в странах Балтии ЕС и НАТО.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен гражданами, осужденными за шпионаж.

Балтийская служба новостей (BNS) сообщила, что Литва может обменять своих граждан Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, осужденных в России за госизмену и шпионаж, на двух россиян.

По данным издания, Россия может также выдать Литве бывшего норвежского пограничника Фроде Берга, осужденного российским судом за сбор информации о российских атомных подводных лодках по заданию норвежской разведки.

Напомним:

  • Литовский суд в 2017 году приговорил Филипченко, признанного сотрудником российской ФСБ, к 10 годам заключения за шпионаж. Сторона обвинения заявила, что Филипченко пытался завербовать высших должностных лиц в Прибалтике.

Темы: Литва Росcия шпионаж


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