Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скрытая квартира в Лондоне: НАБУ расследует новое дело по Труханову — СМИ

Пятница, 15 ноября 2019, 12:48

В марте 2019 года детективы НАБУ начали расследовать новое производство по имуществу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: Речь идет о трехкомнатной квартире в одной из роскошных лондонских новостроек в центре города, стоимостью в пять миллионов долларов, которую чиновник не указал в своей декларации.

Квартира была куплена компанией Peninsula property holdings s.a. владельцами которой являются дочь и экс-супруга Геннадия Труханова.

Больше деталей: В марте текущего года, детективы НАБУ обратились к коллегам из Британских Виргинских островов с просьбой предоставить информацию о компании, которая приобрела упомянутую квартиру.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе НАБУ, где отказались давать комментарии и попросили направить официальный запрос.

Напомним:

  • Сама квартира семьи Труханова, по данным журналистов Слідства.Інфо, имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановОдессаНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: