Скрытая квартира в Лондоне: НАБУ расследует новое дело по Труханову — СМИ

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Пятница, 15 ноября 2019, 13:48

В марте 2019 года детективы НАБУ начали расследовать новое производство по имуществу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: В блоге "Таємниці Слідства" отмечается, что детективы НАБУ просят коллег из Британских Виргинских островов предоставить информацию о компании, которая приобрела упомянутые в расследовании квартиры.

Речь идет об расследовании "Роскошная лондонская квартира бедного украинского мэра" в котором журналисты обнародовали информацию о недвижимости семьи Геннадия Труханова. А именно - о трехкомнатную квартиру в одной из роскошных лондонских новостроек в центре города, стоимостью в пять миллионов долларов.

Больше деталей: "Слидство.Инфо" узнало об этой квартире с документов Paradise Papers - масштабной утечке данных об офшорных схемы. После обнародования расследования за квартиру Труханова взялось официальное следствие.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе НАБУ, где попросили направить официальный запрос.

Напомним:

  • Сама квартира семьи Труханова, по данным журналистов Слідства.Інфо, имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас.

Украинская правда
Темы: Труханов Одесса НАБУ


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