Скрытая квартира в Лондоне: НАБУ расследует новое дело по Труханову — СМИ
В марте 2019 года детективы НАБУ начали расследовать новое производство по имуществу городского головы Одессы Геннадия Труханова.
Источник: "Слидство.Инфо"
Детали: Речь идет о трехкомнатной квартире в одной из роскошных лондонских новостроек в центре города, стоимостью в пять миллионов долларов, которую чиновник не указал в своей декларации.
Квартира была куплена компанией Peninsula property holdings s.a. владельцами которой являются дочь и экс-супруга Геннадия Труханова.
Больше деталей: В марте текущего года, детективы НАБУ обратились к коллегам из Британских Виргинских островов с просьбой предоставить информацию о компании, которая приобрела упомянутую квартиру.
"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе НАБУ, где отказались давать комментарии и попросили направить официальный запрос.
Напомним:
- Сама квартира семьи Труханова, по данным журналистов Слідства.Інфо, имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас.