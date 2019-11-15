Скрытая квартира в Лондоне: НАБУ расследует новое дело по Труханову — СМИ

В марте 2019 года детективы НАБУ начали расследовать новое производство по имуществу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: В блоге "Таємниці Слідства" отмечается, что детективы НАБУ просят коллег из Британских Виргинских островов предоставить информацию о компании, которая приобрела упомянутые в расследовании квартиры.

Речь идет об расследовании "Роскошная лондонская квартира бедного украинского мэра" в котором журналисты обнародовали информацию о недвижимости семьи Геннадия Труханова. А именно - о трехкомнатную квартиру в одной из роскошных лондонских новостроек в центре города, стоимостью в пять миллионов долларов.

Больше деталей: "Слидство.Инфо" узнало об этой квартире с документов Paradise Papers - масштабной утечке данных об офшорных схемы. После обнародования расследования за квартиру Труханова взялось официальное следствие.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе НАБУ, где попросили направить официальный запрос.

Напомним: