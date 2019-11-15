Скрытая квартира в Лондоне: НАБУ расследует новое дело по Труханову — СМИ

В марте 2019 года детективы НАБУ начали расследовать новое производство по имуществу городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Источник: "Слидство.Инфо"

Детали: Речь идет о трехкомнатной квартире в одной из роскошных лондонских новостроек в центре города, стоимостью в пять миллионов долларов, которую чиновник не указал в своей декларации.

Квартира была куплена компанией Peninsula property holdings s.a. владельцами которой являются дочь и экс-супруга Геннадия Труханова.

Больше деталей: В марте текущего года, детективы НАБУ обратились к коллегам из Британских Виргинских островов с просьбой предоставить информацию о компании, которая приобрела упомянутую квартиру.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к пресс-службе НАБУ, где отказались давать комментарии и попросили направить официальный запрос.

Напомним: