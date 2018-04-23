Семья Труханова обладает элитной квартирой в Лондоне - расследование

Семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо" и OCCRP.

Журналисты рассказали, что узнали о тайной лондонской квартире семьи Труханова из документов Paradise Papers.

"Сама квартира семьи мэра, по данным журналистов Слідства.Інфо, имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас", - отмечается в расследовании.

Квартира находится в новостройке под названием Чилтернс (Chilterns) на Паддингтон-стрит 24. Эта новостройка имеет спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр и винный погреб.

"По данным британского реестра недвижимости, в мае 2016 года компания Peninsula Property Holdings SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже элитной новостройки", - говорится в расследовании.

Владельцы Peninsula Property неизвестны. Однако согласно документам Paradise Papers акционером компании является другая фирма с BVI - Squadra Azzura Corporation.

"А уже акционерами этой компании, а следовательно, и владельцами лондонской квартиры является 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Эти женщины являются соответственно женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова", - объясняет "Слідство.Інфо".

Журналисты рассказали, что посетили этот дом, но по словам консьержа, он никогда не слышал ни о Труханове, ни о его семье. Так же он не узнал их на фотографиях.

"Я работаю здесь два года и я помню лица лучше имен. Лицо я бы узнал ... Есть несколько россиян (в здании), но украинцев никого нет", - сказал консьерж.

Журналисты отмечают, что женщина и дочь Труханова не имеют источников дохода, которые могли бы объяснить квартиру в Лондоне.

Отмечается, что обе не имеют бизнеса за рубежом, который репортерам OCCRP удалось идентифицировать.

"В Украине Колтунова и Труханова с 2008 по 2016 годы владели компанией "Цветочный пассаж", которая занимается арендой и другими операциями с недвижимостью в Одессе. Согласно данным из коммерческой базы Youcontrol, за все время существования прибыль "Цветочного пассажа"не превышал 180 000 гривен в год", - рассказывают журналисты.

Кроме того, жена мэра Одессы владеет долей местного телевидения, но в последние годы компания была убыточной.

В своем официальной имущественной декларации Труханов не указывает данные о своей жене, хотя обязан это делать.

Журналисты предполагают, что пара, вероятно, официально разведена, но они появляются вместе на публике.

Также супруга главы Одессы Татьяна Колтунова перестала использовать фамилию Труханова, которую ранее носила. Журналисты пытались связаться с ней, но их попытки были безрезультатными.

В то же время они вспомнили связь Труханова с группой "Рост", крупным строительным конгломератом из Одессы, который значительно вырос со времен, как Труханов четыре года назад стал мэром.

Об этом указало другое расследование Слідства.Інфо и OCCRP в 2016 году, основанном на документах Panama Papers.

Тогда журналисты установили, что одесский мэр контролирует группу "Рост" через своих бизнес-партнеров. Однако Труханов отрицает какую-либо связь с компаниями группы.

В то же время журналисты выяснили, что часть руководителей "Роста", связанных с Трухановым, когда-то были вместе с мэром в одной преступной группировке.

Итальянская полиция вспоминала имя Труханова в отчете от 1998 года. В нем говорится, что "одесская группа, которую называют "Нефтемафия", контролирует транзит нефти через Одесский порт за пределы Украины и часто организовывает встречи в Италии. Члены группы имеют паспорта разных стран и занимаются торговлей оружием и наркотиками, отмыванием и вымогательством денег".

В документах полиции упоминается, что Труханов имел частые контакты с другим членом банды Александром Ангертом.

"Гена (Геннадий Труханов) является одним из лидеров криминальной организации (Нефтемафии). Он резидент Италии", - говорится в отчете. "Он ... имеет частые контакты с Сашей Ангертом".

Несмотря на то, что этой группировки больше не существует, журналисты нашли доказательства того, что Труханов еще поддерживает связи с членами одесской банды.

Благодаря документам Paradise Papers удалось выяснить, что юридическими деталями вокруг собственности квартиры на Паддингтон-стрит занимается Александр Попивкер.

Он "управляет своей собственной британской компанией Rubicon Capital Consulting, которая администрирует десятки оффшоров, многие из которых принадлежат клиентам из Украины и России. Большая часть из них тем или иным образом связаны с Одессой", - говорится в расследовании.

Сам председатель Одессы ранее в комментарии журналистам подтвердил, что он давно знает Ангерта и они дружили. "Однако, в недавнем интервью он заявил, что не виделся с Ангертом последние 15 лет".

Однако "общий британский юрист Попивкер, свидетельствуют, что связь мэра с членами бывшего криминальной группировки до сих пор устойчивая", - отмечают журналисты.

Кроме того, в расследовании сообщают, что именно дочь Александра Ангерта, 25-летняя Аня якобы живет в вышеупомянутой лондонской квартире за 5 миллионов долларов.

В качестве доказательств, журналисты приводят фотографии самой Анны в Instagram. На фотографиях можно распознать ту же квартиру на Паддингтон-стрит.

"Более того, британским журналистам из BBC Panorama удалось сфотографировать Аню Ангерт на балконе квартиры на 5-м этаже. На многочисленные попытки журналистов "Слідства.Інфо" связаться с Аней, она не отреагировала", - рассказали журналисты.

По их словам, за несколько дней до публикации, с ними связались юристы британской компании Mishcon de Reya, представляющая интересы Александра Попивкера и его компании Rubicon Capital Consulting Company.

Они сообщили, что компания Peninsula Property Holdings SA, которая владеет квартирой на Паддингтон-стрит, после передачи к другому регистратору в 2015 году была продана другому лицу.

"Основываясь на документах, которые мы видели, госпожа Колтунова и Труханова не являлись собственниками или контроллерами компании (Peninsula Property Holdings SA) на момент транзакции (покупки квартиры на Паддингтон)", - говорится в письме.

Однако по просьбе журналистов предоставить документы, подтверждающие это или имя нового владельца компания Mishcon de Reya не ответила. Также не ответила на просьбу объяснить бизнес причины покупки оффшорной компании для приобретения квартиры.

В ВВС сообщали, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Сообщалось о 8 подозреваемых в деле, 6 из которых были задержаны, еще двое находились в розыске.

15 февраля суд отпустил Труханова и Вугельмана на поруки: за городского голову поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за его заместителя – нардепы Пресман и Мирошниченко.

Позже САП подала апелляцию на решение отпустить их на поруки и ходатайство об аресте имущества Труханова и Вугельмана.

26 февраля Соломенский районный суд Киева наложил арест на имуществоодесского городского головы Геннадия Труханова.

Прокуратура просила также отстранить Труханова и Вугельмана от должности, но суд Киева в удовлетворении ходатайства отказал.

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