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Испытали беспилотник нового поколения Akıncı с украинскими двигателями

Пятница, 15 ноября 2019, 13:20

Ударный беспилотный летательный аппарат украинского-турецкого производства Akıncı прошел первые наземные испытания.

Источник: Twitter технического менеджера компании Baykar Сельчука Байрактара, "Укроборонпром"

Дословно: "Наземные испытания продолжаются. Он начал ходить. Скоро он побежит и полетит, мы ждем и молимся за это".

Детали: На видео, которое опубликовал менеджер 15 ноября, беспилотник движется в сумерках по взлетно-посадочной полосе. Управление летательного аппарата осуществляет технический персонал из командного центра.

Что было раньше: В августе 2019 года украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкое предприятие Baykar Defence создали первое совместное украинское-турецкое предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий "Black Sea Shield".

12 августа стало известно, что украинская сторона уже изготовила и передала два двигателя АИ-450Т для Akinci.

1 сентября на беспилотник установили украинские двигатели.

 

21 сентября первый прототип БПЛА, и образцы вооружения, которые могут использоваться на аппарате, продемонстрировали во время проведения оборонной выставки Tehnofest-2019.

Справка: Турбовальный двухроторный двигатель АІ-450 - разработало "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. Ивченко" в 1988 году. Двигатель АІ-450 предназначен для легких вертолетов и самолетов в классе взлетного веса 1500-4000 кг и может быть использован в составе как двухдвигательных, так и однодвигательных силовых установок летательных аппаратов, а также как вспомогательная силовая установка.

 

Предварительно известно, что Akıncı способен находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полета 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полета беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки будет составлять 1350 кг, 20 м - размах крыла.

Беспилотник предназначен для ведения оперативно-стратегической воздушной разведки, а также нанесения авиационных ударов по объектам противника. Он оснащен современным системами наблюдения.

 

Akıncı можно вооружить боеприпасами, которые применяются в обычной авиации: различные типы ракетного и бомбового вооружения, в том числе и турецкие дальнобойные крылатые ракеты SOM, которые способны уничтожать цели на расстоянии 250 км.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромТурцияоружие
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