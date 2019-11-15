Должности Богдана хотят предоставить статус "коррупционно рискованной"

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Пятница, 15 ноября 2019, 14:30

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает внести должность руководителя Офиса президента в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

Источник: НАПК, комментарий руководителя отдела информационной политики и свіязей со СМИ Александра Свириденко "Украинской правде"

Дословно: "В перечень должностей с высоким коррупционным риском, кроме должности руководителя Офиса президента, НАПК предлагает отнести должности первого заместителя и заместителя руководителя ОПУ".

Прямая речь Свириденко: "Агентство изучает коррупционные риски в каждом органе государственной власти с учетом его специфики. Изучив специфику деятельности Офиса президента, НАПК пришло к выводу, что эти должности – с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков. Поэтому НАПК предлагает внести их в перечень этих должностей и применять к ним максимальный уровень контроля".

Детали: Спикер НАПК напомнил, что ранее руководитель Администрации президента не был субъектом декларирования и показывать доходы мог только по доброй воле. Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу 18 октября, глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители должны подавать электронные декларации. НАПК же будет проводить полную проверку этих деклараций.

Относительно имплементации нынешнего приказа НАПК об изменениях в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков Свириденко пояснил, что теперь этот документ должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Дополнительно: НАПК указывает, что также к должностям с высоким коррупционным риском относятся должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата Национального банка, а также руководителей и замов руководителей самостоятельных структурных подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации.

Валентина Романенко, УП
Темы: Офис президента НАПК декларации


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