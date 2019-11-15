Полиция инсценировала заказное убийство адвоката и задержала его организатора

Правоохранители инсценировали убийство руководителя адвокатского бюро и задержали организатора преступления во время передачи денег "исполнителю".

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: В полиции рассказали, что в начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства и поиск киллера для ликвидации жертвы.

Организатором оказался житель Львовщины, который пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тысяч долларов. Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению также будет проверяться.

Следователи задокументировали факт передачи части средств, а именно 1200 долларов США на так называемые текущие расходы и приобретение оружия. Организатор предоставил "киллеру" фото и необходимые данные о жертве.

После инсценировки убийства организатор получил фото с места "убийства" в качестве доказательства выполненного задания.

На следующий день его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения - 49 000 гривен.

Расследуются уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.