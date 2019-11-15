Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Взрывы в Балаклее: в Минобороны уверяют, что ситуация безопасна

Пятница, 15 ноября 2019, 15:02

В Министерстве обороны уверяют, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле Балаклеи Харьковской области контролируемая и безопасная.

Источник: Минобороны

Детали: Отмечается, что на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

Для обеспечения безопасности утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

Дословно: "В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности".

Что было ранее: Ранее в пятницу появилась информация об одиночных взрывах на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея Харьковской области.

Мэр города Иван Столбовой также подтвердил информацию: единичные взрывы произошли на территории военного арсенала. 

Местные СМИ сообщили, что ЧП в Балаклее произошла при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно сообщается, что один из саперов был ранен.

Украинская правда
Темы: Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Минобороны
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны
Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны
Силы обороны закрепляются на новых рубежах возле Бахмута − Маляр
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: