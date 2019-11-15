Взрывы в Балаклее: в Минобороны уверяют, что ситуация безопасна

В Министерстве обороны уверяют, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле Балаклеи Харьковской области контролируемая и безопасная.

Источник: Минобороны

Детали: Отмечается, что на технической территории утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Военные осуществляли плановое уничтожение в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов.

Для обеспечения безопасности утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

Дословно: "В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности".

Что было ранее: Ранее в пятницу появилась информация об одиночных взрывах на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея Харьковской области.

Мэр города Иван Столбовой также подтвердил информацию: единичные взрывы произошли на территории военного арсенала.

Местные СМИ сообщили, что ЧП в Балаклее произошла при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно сообщается, что один из саперов был ранен.