На арсенале в Балаклее прогремели взрывы

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области происходят одиночные взрывы на складах хранения боеприпасов.

Об этом 15 ноября сообщают местные издания UA:Харків, YouTube ХХ, 057.UA

В частности, директор департамента науки и образования Лариса Карпова на вопрос, происходит эвакуация и задействованы ли в этом школы, сообщила: "Никакой эвакуации сейчас нет. Ни в каких учреждениях".

По информации экс-начальника районного ГСЧС Сергея Черепахи, происходят одиночные взрывы на территории арсенала, разлет осколков 20-30 метров, горит трава.

Мэр города Иван Столбовой также подтвердил информацию: единичные взрывы произошли на территории военного арсенала. Сейчас мэр выясняет с военной частью, что произошло.

Местное издание со ссылкой на Минобороны сообщает, что ЧП в Балаклее произошло при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно сообщается, что один из саперов был ранен.

Спасатели также подтвердили информацию, но пообещали рассказать подробности позже.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", - рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Это не первые взрывы на арсенале в Балаклее. В частности, в 2017 и 2018 годах на складе происходили пожары, которые вызывали взрывы боеприпасов.

В 2017 году пожар тушили не менее трех дней. Тогда часть горожан эвакуировалась.

В 2017 году в Балаклее к дисциплинарной ответственности из-за происшествия привлечены к ответственности, по словам министра обороны Степана Полторак, около 80 человек: различные меры наказания, начиная от увольнения и заканчивая снятием с должности, разжалованием и понижением должностей.

4 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил.

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Напомним: