Белый дом соврал о содержании разговора Зеленского и Трампа

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Пятница, 15 ноября 2019, 20:12

После обнародования стенограммы телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 21 апреля, стало очевидно, что апрельское сообщение Белого дома об этом разговоре содержало неправду.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

После общения Зеленского и Трампа 21 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорилось о том, что Трамп обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией и поддержку целостности Украины.

"Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорилось в апрельском сообщении Белого дома.

Это сообщение тогда цитировали СМИ, его полный текст до сих пор доступен в автоматических агрегаторах сообщений пресс-службы.

Впрочем, в обнародованной в пятницу стенограмме нет никаких упоминаний об этих вопросах.

Зато Трамп говорил об украинках на конкурсе "Мисс Вселенная" и выразил надежду, что Зеленский "будет прекрасным президентом".

Читайте подробнее в статье: Белый дом лгал о Зеленском с самого начала: что раскрыл текст новой беседы с Трампом

Напомним:

Темы: Трамп Зеленский


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