"Слуга народа" победил в конкурсе и возглавит Укравтодор

Народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Источник: Правительственный портал

Премьер Алексей Гончарук: "Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь".

Детали: Кубраков пообещал начать с полного обновления руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины".

Также он напомнил о международном тендере на достройку запорожского моста и подписании кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на 900 млн евро.

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Справка: Кубраков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Нардеп является, в частности, автором законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.

Что было раньше: 3 октября Кабинет министров принял решение о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.

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