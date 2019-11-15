"Слуга народа" победил в конкурсе и возглавит Укравтодор
Народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Источник: Правительственный портал
Премьер Алексей Гончарук: "Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь".
Детали: Кубраков пообещал начать с полного обновления руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины".
Также он напомнил о международном тендере на достройку запорожского моста и подписании кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на 900 млн евро.
Справка: Кубраков является членом Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Нардеп является, в частности, автором законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.
Что было раньше: 3 октября Кабинет министров принял решение о временном возложении обязанностей главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины на Олега Федоренко.
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