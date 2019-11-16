Польская нефтегазовая компания решила не продлевать контракт с "Газпромом"

Польская компания PGNiG не будет продолжать Ямальский контракт с "Газпромом", по которому сейчас получает газ из России.

Источник: DW

Детали: Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила российские компании "Газпром" и "Газпром экспорт" о том, что прекратит покупать у них газ после 31 декабря 2022 по действующему контракту.

Президент PGNiG Петр Возняк заявил, что Польша за последние четыре года приняла ряд важных шагов для диверсификации источников поставок природного газа.

Прямая речь: "Мы заключили долгосрочные договоры на поставку сжиженного природного газа и приобрели права на разработку месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе, что в сочетании с деятельностью оператора газотранспортной системы по расширению системы газопроводов дает нам возможность прекратить действие Ямальского договора в установленный ранее срок" .

Больше деталей: В Свою очередь министр финансов и развития Польши Ежи Квецинський отметил, что "Польша не хочет полностью отказываться от российского газа, однако хочет стать серьезным партнером, к которому относятся как к равному".

По его словам, все будет зависеть от финансовых условий. Квецинський подчеркнул, что Польша платит одну из самых высоких цен в мире за российский газ и не может себе позволить делать так и дальше.

Сейчас две трети газа, потребляемого Польшей - около 10 млрд. кубометров - поставляется из России.