Лесничество в Харьковской области подозревают в растрате на 100 миллионов

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Суббота, 16 ноября 2019, 05:58

Прокуратура сообщила служебным лицам лесничества на Харьковщине о подозрении в незаконной вырубке более 18 тыс. деревьев.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Дословно: "Прокуратурой Харьковской области семерым должностным лицам одного из государственных предприятий сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц)".

 
 

Детали: По данным следствия подозреваемые предположительно совершили растрату вверенного им ищества путем незаконной вырубки свыше 18 тыс. деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 98,6 млн грн.

Отмечается, что правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания упомянутых должностных лиц. Досудебное расследование продолжается.

Темы: Харьков прокуратура


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