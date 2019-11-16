Лесничество в Харьковской области подозревают в растрате на 100 миллионов

Прокуратура сообщила служебным лицам лесничества на Харьковщине о подозрении в незаконной вырубке более 18 тыс. деревьев.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Дословно: "Прокуратурой Харьковской области семерым должностным лицам одного из государственных предприятий сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц)".

Детали: По данным следствия подозреваемые предположительно совершили растрату вверенного им ищества путем незаконной вырубки свыше 18 тыс. деревьев на территории лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 98,6 млн грн.

Отмечается, что правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания упомянутых должностных лиц. Досудебное расследование продолжается.