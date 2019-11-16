ООС: 13 обстрелов, один военнослужащий ранен

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Суббота, 16 ноября 2019, 07:08

За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

:Источник штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

Дословно: "15 ноября один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано ".

Темы: Донбасс


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