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Луценко обвинил экс-посла США во лжи под присягой

Суббота, 16 ноября 2019, 09:44
Луценко обвинил экс-посла США во лжи под присягой

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-посла США в Украине Мари Йованович во лжи под присягой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

 

Йованович накануне во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа заявила, что никогда не давала указаний Луценко относительно людей, против которых необходимо проводить расследования в Украине.

Луценко, выдвинувший это утверждение, признал, что в этом списке не было, отметила она.

Йованович также рассказала, что "украинцы, которые хотели играть за коррумпированными правилами", пытались сместить ее с должности.

"Она врет. И у меня есть доказательства", - такой комментарий Луценко сделал в соцсети Facebook.

Как известно, 13 ноября Палата представителей Конгресса США начала публичную фазу слушаний по делу импичмента Трампа. Перед законодателями перед Йованович выступили двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

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Темы: ЛуценкоСША
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