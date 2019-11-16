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От взрывов возле Балаклеи пострадал еще один военный

Суббота, 16 ноября 2019, 11:10

В результате взрывов при утилизации боеприпасов около Балаклеи Харьковской области двое саперов погибли, 5 военных получили ранения различной степени тяжести.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Ранее сообщалось о 2 погибших и 4 пострадавших в результате взрывов.

В субботу Генштаб сообщил, что один из раненых военных один находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести и трое - легкой степени тяжести.

Двое военнослужащих находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Кроме того, в результате чрезвычайного происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль.

Также в Генштабе сообщили о причинах взрывов.

Дословно: "По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", состоялось его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, была оперативно локализован и ликвидирован".

Что было раньше: 15 ноября при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы возле Балаклеи Харьковской области произошли взрывы.

Украинская правда
Темы: взрыв
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