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Сенцов: Успех интеграции Донбасса при власти Путина – это невозможно

Суббота, 16 ноября 2019, 14:37

Бывший политзаключенный Кремля, режиссер и писатель Олег Сенцов надеется, что украинское руководство не согласится отдать независимость Украины ради того, чтобы вернуть Донбасс.

Источник: интервью Сенцова ВВС.Украина

Прямая речь: "Переговоры – это хорошо, прекращение огня – это очень хорошо. Сдавать интересы Украины – это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина – это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст".

Детали: По мнению Сенцова, президент РФ Владимир Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине, как ошейник "и дергать его, чтобы сделать из Украины некоего домашнюю, послушную собаку".

Прямая речь: "Попытка вернуть Донбасс на условиях Путина, чтобы де-факто ничего не изменилось: будут сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она не будет контролировать. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не идет.

Хотя переговоры ведутся, ничего плохого в этом нет. Потому что переговоры – это лучше, чем война. Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает – будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина – ну, это невозможно. Так не будет".

Детали: Сенцов также считает, что вернуть Крым при власти Путина невозможно, "потому что он лучше отдаст Кремль, чем отдаст Крым".

В то же время, по его мнению, Украина имеет шанс вернуть Донбасс и Крым, когда Путин уже не будет у власти.

"Он может когда уйти в отставку. В это я, конечно, не верю, но его могут сместить преемники. Его можно смести русская революция, если она, дай Бог, произойдет. Он может просто физически умереть, и будет смена власти, и в России произойдут изменения", - считает режиссер.

Отвечая на вопрос, какие украинские партии предлагали ему после освобождения вступить в свои ряды, Сенцов сказал: "Никакие не предлагали. Им хватило понимания, что я никуда не пойду. Что я хочу быть независимым, и это все понимали".

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Украинская правда
Темы: СенцовДонбасс
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