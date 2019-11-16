СБУ назвала причину задержания главы "Укрэксимбанка"

Глава "Укрэксимбанка" Александр Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича.

Источник: сообщение Служба безопасности Украины в Facebook, Украинская правда

Детали: По данным СБУ, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.

Дословно: "Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)".

Гриценко был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами, заявили в СБУ.

Отметим, правоохранители не конкретизируют, о каком именно медиа-холдинге идет речь, однако известно, что в деле о преступной группировке Януковича и легализации незаконных доходов фигурирует "Украинский медиа холдинг" (УМХ).

По данным следствия, покупку холдинга олигархом Сергеем Курченко у бизнесмена Бориса Ложкина финансировал в том числе и "Укрэксимбанк". Средствами госбанка завладели под видом кредитов на 160 млн долларов и использовали для оплаты сделки.

Предыстория:

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.