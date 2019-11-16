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Нарушение "тишины" продолжается: 9 обстрелов со стороны российских наемников

Суббота, 16 ноября 2019, 18:05

В субботу вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 9 раз, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил

Детали: Боевики обстреляли позиции сил ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили неподалеку Майорска, близ Луганского, Новолуганского и Попасной.

4 обстрела по позициям Объединенных сил было зафиксировано возле Старогнатовкb, Лебединского и Березового, возле Невельского и Марьинки.

По информации разведки ОС, с 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов было ликвидировано, 16 человек - санитарные потери.

В районе н.п. Золотое-4 продолжаются мероприятия в области разведения №2 по демонтажу фортификационных сооружений, разобран 1 блиндаж, обследовано 0,05 гектаров потенциально опасной территории и изъято 2 взрывоопасных предмета.

На участке разведения №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

"Сотрудники ГосЧС обследовали 4,2 га территории и изъяли 12 взрывоопасных предметов. Общие показатели с начала работ составляют 9,57 га и 49 ВОП соответственно", - сообщили в штабе.

Украинская правда
Темы: ДонбассМинские соглашенияОРДЛОРосcия
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