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Тишина" на Донбассе: ОБСЕ фиксирует больше нарушений

Воскресенье, 17 ноября 2019, 00:23

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет миссии ОБСЕ, обнародованный 16 ноября на основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 15 ноября 

Детали: По данным наблюдателей, в Донецкой области зафиксировано меньше взрывов (примерно 95) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 175 взрывов), однако миссия отмечает увеличение количества нарушений режима "тишины".

"Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах юго-восток и восток-юго-восток от н.п. Светлодарск и к северу и северо-северо-востоку от н.п.Широкино", - говорится в отчете.

В Луганской области СММ ОБСЕ отмечает увеличение количества нарушений режима "тишины", фиксируя при этом больше взрывов (около 100) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 взрывов).

Большинство нарушений зафиксировано в районах северо-западнее н. п. Калиново-Борщеватое и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое, где зафиксировано большинство взрывов.

Украинская правда
Темы: Донбасстюрьмавойна
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