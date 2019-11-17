ОБСЕ фиксирует уменьшение количества взрывов на Донбассе

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 01:23

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 

Источник: отчет ОБСЕ.

Детали: В Донецкой области зафиксировали приблизительно 175 взрывов, что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска, а также в восточном и южном направлениях от Гнутово.

В Луганской области ОБСЕ также констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано 16 взрывов, так как по сравнению с предыдущим отчетным периодом их было примерно 60 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-востоку, востоко-юго-востоку и югу от Попасной.

Темы: Донбасс тюрьма война


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