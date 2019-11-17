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США ввели санкции в отношении министра за грубое нарушение прав человека

Воскресенье, 17 ноября 2019, 02:26

Власти США внесли в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарилью за грубое нарушение прав человека.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео

Детали: Помпео подчеркнул, что кубинское МВД ответственно за "неправомерные задержания и аресты" тысяч граждан Кубы, а также незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных.Санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи.

Напомним:

  • В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

Темы: СШАсанкции
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