США ввели санкции в отношении министра за грубое нарушение прав человека
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Воскресенье, 17 ноября 2019, 03:26
Власти США внесли в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарилью за грубое нарушение прав человека.
Источник: Госсекретарь США Майк Помпео
Детали: Помпео подчеркнул, что кубинское МВД ответственно за "неправомерные задержания и аресты" тысяч граждан Кубы, а также незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных.Санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи.
Напомним:
- В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.
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