США ввели санкции в отношении министра за грубое нарушение прав человека

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 03:26

Власти США внесли в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Сесара Гандарилью за грубое нарушение прав человека.

Источник: Госсекретарь США Майк Помпео

Детали: Помпео подчеркнул, что кубинское МВД ответственно за "неправомерные задержания и аресты" тысяч граждан Кубы, а также незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных.Санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи.

Напомним:

  • В мае президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Кубе за поддержку режима Мадуро в Венесуэле.

Темы: США санкции


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