Белый дом сообщил результаты медобследования Трампа
Воскресенье, 17 ноября 2019, 03:39
Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.
Источник: CBSNews
Дословно: "Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю".
Детали: 16 ноября Трамп начал "частичное" прохождение ежегодного медицинского обследования. CNN отмечало "необычные обстоятельства" медобследования, так как о нем не сообщили заранее и его не было в графике президента США.
Напомним:
- В 2018 году во время медицинского обследования у Трампа обнаружили ожирение.