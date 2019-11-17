Белый дом сообщил результаты медобследования Трампа

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

Источник: CBSNews

Дословно: "Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю".

Детали: 16 ноября Трамп начал "частичное" прохождение ежегодного медицинского обследования. CNN отмечало "необычные обстоятельства" медобследования, так как о нем не сообщили заранее и его не было в графике президента США.

Напомним: