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Белый дом сообщил результаты медобследования Трампа

Воскресенье, 17 ноября 2019, 03:39
Белый дом сообщил результаты медобследования Трампа

Белый дом рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

Источник: CBSNews 

Дословно: "Президент остается здоровым, энергичным и не имеет жалоб, о чем свидетельствуют его неоднократные энергичные выступления перед тысячами американцев несколько раз в неделю".

Детали: 16 ноября Трамп начал "частичное" прохождение ежегодного медицинского обследования. CNN отмечало "необычные обстоятельства" медобследования, так как о нем не сообщили заранее и его не было в графике президента США.

Напомним:

Темы: СШАТрамп
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