Во время медицинского обследования у Трампа обнаружили ожирение
Врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что Трамп имеет индекс массы тела 29,9 (при весе 239 фунтов и росте 75 дюймов) - это свидетельствует об ожирении.
Джексон заявил, что президент США "находится в отличном состоянии здоровья", но посоветовал ему делать физические упражнения и улучшить диету.
"У него много энергии и выносливости, он не курит и не употребляет алкоголь. В Трампа невероятно хорошие гены", - добавил он.
Как известно, врач Белого дома Ронни Джексон провел обследование президента США Дональда Трампа после обвинений в его умственной непригодности для работы.
Как сообщалось, в начале января в США опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж.
В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали, а медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "гребаным идиотом". Также автор описывает отсутствие у Трампа соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома, интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.
Сам Трамп отрицает информацию, обнародованную в книге.