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Во время медицинского обследования у Трампа обнаружили ожирение

Вторник, 16 января 2018, 23:10

Врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о результатах медицинского обследования президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Трамп имеет индекс массы тела 29,9 (при весе 239 фунтов и росте 75 дюймов) - это свидетельствует об ожирении.

Джексон заявил, что президент США "находится в отличном состоянии здоровья", но посоветовал ему делать физические упражнения и улучшить диету.

"У него много энергии и выносливости, он не курит и не употребляет алкоголь. В Трампа невероятно хорошие гены", - добавил он.

Как известно, врач Белого дома Ронни Джексон провел обследование президента США Дональда Трампа после обвинений в его умственной непригодности для работы.

Как сообщалось, в начале января в США опубликовали книгу журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", которая стала лидером продаж.

В книге рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали, а медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "гребаным идиотом". Также автор описывает отсутствие у Трампа соответствующих знаний и интереса к должности главы Белого дома, интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Сам Трамп отрицает информацию, обнародованную в книге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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