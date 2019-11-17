Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 250 сторонников ИГИЛ сдались властям Афганистана

Воскресенье, 17 ноября 2019, 04:46

На востоке Афганистана за последние три дня властям сдались почти две с половиной сотни боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Источник: Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана

Дословно: "В общей сложности 241 член и сторонник экстремистской группировки "Исламское государство" сдался властям в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди них мужчины, женщины и дети".

Детали: В числе сдавшихся 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей. По данным силовиков, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.

Местные чиновники отмечают, что это самая большая группа сторонников ИГИЛ, сдавшихся в регионе за последние два года.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Темы: терроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
Все новости...
Реклама: