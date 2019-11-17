2500 сторонников ИГИЛ сдались властям Афганистана

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 05:46

На востоке Афганистана за последние три дня властям сдались почти две с половиной сотни боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Источник: Синьхуа со ссылкой на источники в армии Афганистана

Дословно: "Сегодня в общей сложности 241 член и сторонник экстремистской группировки "Исламское государство" сдался властям в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди них мужчины, женщины и дети".

Детали: В числе сдавшихся 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей. По данным силовиков, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.

Местные чиновники отмечают, что это самая большая группа сторонников ИГИЛ, сдавшихся в регионе за последние два года.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.

Темы: терроризм


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