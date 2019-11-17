ООС: 15 обстрелов и активность вражеских снайперов

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 07:07

За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано и огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано ".

Темы: ООС


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