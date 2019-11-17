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США ввели санкции против главы МВД Кубы за "нарушение прав человека"

Воскресенье, 17 ноября 2019, 08:46

Госдепартамент США ввел санкции против министра внутренних дел Кубы Хулио Сезара Гандарильо Бермехо и двух его детей за причастность к "грубым нарушениям прав человека в Венесуэле".

Источник: завление главы Госдепа США Майка Помпео 

Дословно: "В случаях, когда госсекретарь США имеет достоверную информацию о том, что должностные лица иностранных правительств были причастны к серьезной коррупции или грубому нарушению прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты"

"Министерство внутренних дел Кубы ответственно за аресты и задержания тысяч кубинских граждан и незаконное заключение в тюрьму более 100 политических заключенных на Кубе. Чиновники министерства наблюдали за пытками политических диссидентов, задержанных и заключенных, а также за убийством некоторых из этих лиц полицией и силами безопасности".

Детали: По данным Госдепа,  глава МВД Кубы непосредственно причастен к данным задержаниям и заключениям. 

Дословно: "Репрессии режима Кастро в отношении прав человека и основных свобод на Кубе и в Венесуэле вызывают озабоченность во всем мире. США настоятельно призывают другие правительства и международные организации требовать ответственности правительства Кубы за нарушение и нарушение прав человека". 

Темы: СШАсанкцииВенесуэла
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