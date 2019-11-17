Дела Майдана: от Зеленского требуют внеочередного заседания ВР

Адвокатская совещательный группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Источник: заявление Адвокатской совещательной группы, адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская

Дословно: "Требуем не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", говорится в заявлении адвокатов.

Детали: По словам Закревской, президенту необходимо созвать внеочередную сессию ВР для продолжения рассмотрения законопроекта и голосования нормы об обеспечении следствия по делам Майдана.

"Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправка №318 будет проголосована, в ГБР будет создано управление по делам Майдана, а следователей из ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана просто в руки Портнова (Андрея Портнова - ред.)" , - заявила Закревская.

Напомним,