Дела Майдана: от Зеленского требуют внеочередного заседания ВР
Адвокатская совещательный группа требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередную сессию Верховной Рады для проведения голосования за поправку №318 к законопроекту №2116, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.
Источник: заявление Адвокатской совещательной группы, адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская
Дословно: "Требуем не передавать производство по делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", говорится в заявлении адвокатов.
Детали: По словам Закревской, президенту необходимо созвать внеочередную сессию ВР для продолжения рассмотрения законопроекта и голосования нормы об обеспечении следствия по делам Майдана.
"Дела нельзя передавать в ГБР до того, как поправка №318 будет проголосована, в ГБР будет создано управление по делам Майдана, а следователей из ГПУ переведут в ГБР, потому что это будет означать передать дела Майдана просто в руки Портнова (Андрея Портнова - ред.)" , - заявила Закревская.
Напомним,
- Ранее адвокаты семей Героев Небесной сотни заявили, что следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября из-за того, что Верховная Рада не проголосовала необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование.
- С 20 ноября 2019 г. органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана должны перейти частично - Госбюро расследований, частично - НАБУ.
- 14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР, создания в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы следователям ГПУ перейти в новую структуру.