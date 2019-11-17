Поезд с пассажирами загорелся на Николаевщине
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Воскресенье, 17 ноября 2019, 12:20
Возле станции Новокатериновка (Николаевская обл.) в поезде "Колосовка-Николаев" произошел пожар.
Источник: управление ГСЧС в Николаевской области
Детали: Инцидент произошел 16 ноября, сообщение о пожаре поступило в 13:23.
Дословно: "Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей".
В 14:00 пожар был локализован, в 15:25 - ликвидирован, общая площадь поражения - 50 кв.м.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
Украинская правда
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