Поезд с пассажирами загорелся на Николаевщине

Возле станции Новокатериновка (Николаевская обл.) в поезде "Колосовка-Николаев" произошел пожар.

Источник: управление ГСЧС в Николаевской области

Детали: Инцидент произошел 16 ноября, сообщение о пожаре поступило в 13:23.

Дословно: "Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей".

В 14:00 пожар был локализован, в 15:25 - ликвидирован, общая площадь поражения - 50 кв.м.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.