Боевики убили одного украинского военного в субботу

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 13:27

В субботу в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий из состава ООС.

Источник: пресс-центр Минобороны Украины

Детали: По данным МОУ, с начала текущих суток по состоянию до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь на Донецком направлении трижды - вблизи Новомихайловки обстрел длился 40 минут и велся из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

Из станковых противотанковых гранатометов боевики 20 минут обстреливали опорные пункты ОС неподалеку Лебединского, в районе Красногоровки по позициям ОС вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь в ОС нет.

В течение 16 ноября активность российско-оккупационных войск на линии соприкосновения не спадала. 

Дословно: "Противник прицельно обстреливал позиции ОС 15 раз, применяя запрещенные минского договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также зафиксирована огневая активность вражеских снайперов".

На Луганском направлении зафиксировано 8 нарушений режима тишины, на Донецком - 7.

Украинская правда
Темы: ООС ОРДЛО Минские соглашения Донбасс


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