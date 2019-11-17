Число жертв взрывов возле Балаклеи возросло

В воскресенье в больнице скончался военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов на артиллерийской базе возле Балаклеи Харьковской области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (г. Балаклея, Харьковская обл.)".

Детали: В Генштабе добавили, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует.

Таким образом, в результате взрывов возле Балаклеи погибли три человека - двое саперов и один военный, еще 4 военных ранены.

Что было раньше: 15 ноября при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы около Балаклеи Харьковской области произошли взрывы.

16 ноября в Генштабе сообщали, что в результате взрывов двое саперов погибли, 5 военных получили ранения различной степени тяжести.