Минэкономики уволило 47 руководителей предприятий и топ-госслужащих

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 17:50

Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А.

Источник: министр экономики Тимофей Милованов в Facebook

Прямая речь: "На сегодня, министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. На все позиции в соответствии с законодательством назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс.

Решения об увольнении принимаются коллегиально, всеми заместителями и мной. Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы".

Детали: Милованов отметил, что все предприятия, на которых были уволены руководители, продолжают работать в штатном режиме. Он также пообещал обнародовать детали о предприятиях и позициях, на которых произошли изменения, позже.

Украинская правда
Темы: Милованов Минэкономики


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