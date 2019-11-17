При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

В воскресенье при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина.

Источник: представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook

Прямая речь: Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра.

Детали: Лисянский напомнил, что омбудсмен Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.