При переходе КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина

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Воскресенье, 17 ноября 2019, 22:12

В воскресенье при переходе КПВВ "Станица Луганская" умер 77-летний мужчина.

Источник: представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в Facebook

Прямая речь: Мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области. По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра.

Детали: Лисянский напомнил, что омбудсмен Людмила Денисова неоднократно заявляла о необходимости присутствия государственной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

Украинская правда
Темы: Донбасс


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