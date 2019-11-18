Боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

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Понедельник, 18 ноября 2019, 07:11

17 ноября противник 16 раз открывал огонь по позициях украинских военных. Потерь не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один военный.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС


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