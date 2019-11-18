Боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил
85 просмотров
Понедельник, 18 ноября 2019, 07:11
17 ноября противник 16 раз открывал огонь по позициях украинских военных. Потерь не зафиксировано.
Источник: отчет ООС
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского
Напомним:
- За прошедшие сутки, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один военный.
Украинская правда
powered by lun.ua