Боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

17 ноября противник 16 раз открывал огонь по позициях украинских военных. Потерь не зафиксировано.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи Новомихайловки, Водяного, что на Приазовье, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского

Напомним: