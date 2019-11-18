Экс-заступник главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

Источник: "Слідство.Інфо"

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

Угрозы от Портнова прокуроры получали с 2017 года.

"Слідство.Інфо" сообщает, что по номеру, с которого отправляли угрозы, издание неоднократно получало комментарии у Портнова.

В материале содержатся изображения сообщений с нецензурной лексикой.

Сообщается, что прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

Также в ГПУ расследовали угрозы Портнова бывшему народному депутату Инне Богословской.

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "ЦЕНЗОР.НЕТ"

Божко рассказал, что сразу после того, как он пытался связаться со свидетелем в этом производстве, на его телефон пришло сообщение: "Здравствуйте. Вижу, вы слишком активен. Воспитательные меры придется принять. Еще раз услышу ваше имя, буду превращать в кусок дерьма. С уважением, Портнов".

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "ЦЕНЗОР.НЕТ"

В то же время, в начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "ЦЕНЗОР.НЕТ"

Прокурор пытался разъяснить в суде на основании чего приняли это решение. И вскоре из номера Портнова ему написали: "В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнала".

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "ЦЕНЗОР.НЕТ"

Печерский суд отказал прокурору в разъяснении решения. А Киевский апелляционный суд вообще не захотел рассматривать его жалобу. Решение последнего Божко сейчас оспаривает в Верховном Суде. Летом в этом году Генпрокуратура закрыла уголовное производство, в котором фигурировал Портнов.

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "ЦЕНЗОР.НЕТ"

В конце октября Божко снова получил угрозы: "П...р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы... ть тебя, животное недов...ное, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов".

Переписка Портнова и прокурора Божко ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

Сразу после того, как Божку начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания, но нынешнее руководство ГПУ, по словам прокурора, "пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

В 2017 году Горбатюк также неоднократно получал в WhatsApp и в Facebook угрозы от Портнова.

В частности, в 2017 году Горбатюк получил сообщение: "Я тебя в клетке возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко".

Переписка Портнова и Горбатюка ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

Переписка Портнова и Горбатюка ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

Горбатюк рассказал, что из-за этого он обращался в Генеральную инспекцию. А та, в свою очередь, передала материалы в полицию. Правоохранители якобы открыли уголовное производство, но его судьба Горбатюку неизвестна.

Переписка Портнова и Горбатюка ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

Экс-следователь сказал, что за два года полиция ни разу не обращалась к нему за показаниями и он планирует обратиться в ГПУ с просьбой привлечь сообщения от Портнова к делу об угрозах прокурору Божко.

Горбатюк: "Это - прямое основание для привлечения к ответственности. Я дополнительно распечатаю эти материалы в качестве доказательства к тому эпизоду. Добавлю, чтобы они в комплексе рассматривали".

Также "Слідство.Інфо" получило распечатки сообщений с телефона еще одного следователя из Генпрокуратуры за 2017-й год, который больше не работает в ГПУ.

Два года назад в сентябре, следователь получил следующее сообщение: "П ... р, я внимательно наблюдаю за тобой. Спрошу с тебя. На веревке будешь ходить по клетке. Портнов".

ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

ФОТО: "СЛІДСТВО.ІНФО"

В Telegram-канале Портнов подтвердил, что писал Божко: "Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки с единственным исключением - прошу генерального прокурора распространить ее и на себя".

Весной 2019 года ГБР открыло уголовное производство по факту угроз Божко. В то же время в ГБР открыли расследование и в отношении самого прокурора по инициативе адвоката Портнова.

Впоследствии, по данным издания, ГПУ решила забрать расследование угроз Божко от ГБР и передала Службе безопасности.