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Прокуратура просит арестовать главу "Укрэксимбанка": залог 100 млн

Понедельник, 18 ноября 2019, 14:23

Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

Источник: корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" с заседания в Печерском райсуде Киева, "Украинская правда".

Детали: Сторона защита настаивает на незаконном задержании Гриценко. Адвокаты считают, что подозрение их подзащитному объявлено не было.

Предыстория:

  • В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.
  • В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК. 
  • Позже в СБУ заявили, что Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. 
  • Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

Темы: Генпрокуратура
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