Прокуратура просит арестовать главу "Укрэксимбанка": залог 100 млн

Прокурор ходатайствует о мере пресечения для главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко в виде залога в размере 100 млн грн и взятии его под стражу на 50 дней.

Источник: корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" с заседания в Печерском райсуде Киева, "Украинская правда".

Детали: Сторона защита настаивает на незаконном задержании Гриценко. Адвокаты считают, что подозрение их подзащитному объявлено не было.

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